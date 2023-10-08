Başkan Aygün Ankara'da temaslarda bulundu

Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ziyaretlerinde ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilk olarak AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Mahmut Kaçar’ı makamında ziyaret eden Başkan Aygün, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasında Derince’de gerçekleşen projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişi gerçekleşti.

Aygün ve Şeker, ikinci ziyaretlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a yaptı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, başkent programının ikinci gününde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katıldı.

Kongreyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aygün, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıktığımız kutlu dava yürüyüşümüze ilk günkü aşk ve heyecanla devam ediyoruz. AK Parti’mizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkan Aygün, genel kurulun ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, cam şişe üretimi gerçekleşen Çenesuyu’nu takdim etti.