Başkan Aygün, çalışmaları anlattı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İbn-i Sina Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Meclis Üyesi Nurhan Baytak ve ilçe yöneticileri ile birlikte İbn-i Sina Mahallesi’nde yer alan Evliya Cami’de ikindi namazı sonrasında vatandaşlarla buluştu. Programda cami cemaatine Derince’de yapılan çalışmaları anlatan Başkan Aygün, “Çok şükür ilçemize önemli eserler kazandırmanın mutluluğu ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Toplumumuzun her kesimine yönelik projeler inşa ettik. Bunlardan birisi de Yenikent Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz. İlçemiz için önemli bir kazanım olan projemiz içerisinde köpek ve kedi barınakları, ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alan yer alıyor. Modern imkanlarıyla merkezimizde sokak hayvanlarının ön tedavileri uzman veterinerler tarafından yapılıyor” dedi.