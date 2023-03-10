Başkan Aygün'den dayanışma vurgusu

Depremzedeleri ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Allah'ın izniyle dayanışma içerisinde hareket ederek bu zor günleri geride bırakacağız dedi.

Başkan Aygün'den dayanışma vurgusu
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sina pırlanta
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Depremzedeleri ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Allah’ın izniyle dayanışma içerisinde hareket ederek bu zor günleri geride bırakacağız" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, depremlerden etkilenerek Derince’ye gelen aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Halime Gökdemir ile son olarak Fatih Mahallesi’nde ikamet eden aileleri ziyaret eden Başkan Aygün, geçmiş olsun dileklerini iletti. Devlet ve millet iş birliği ile yaraların sarıldığını ifade eden Başkan Aygün, "Allah’ın izniyle dayanışma içerisinde hareket ederek bu zor günleri geride bırakacağız" dedi.