Başkan Aygün'den kent bayramlaşmasına davet

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tüm ilçe halkını kent bayramlaşmasına davet etti.

Herkesin bayramını kutlayan ve kent bayramlaşmasını davet eden Başkan Aygün, "Asırlardır bizi birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden olan Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmuş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; insanlar arasında sevgi ve saygı bağlarının arttığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı en müstesna günlerdir. Her bayram sürecinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı`nda da dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirecek, bayram coşkusunu birbirimizle yürekten paylaşacağız. Bu vesileyle Kurban Bayramı’mızın ülkemize ve İslam coğrafyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızı bayramın ikinci günü saat 11.00’de Derince Kent Meydanı’nda (Hava muhalefeti olması durumunda Yenikent Kültür Merkezi) gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine davet ediyorum" açıklamasında bulundu.