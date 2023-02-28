Başkan Aygün, Derince'ye gelen depremzedeleri yalnız bırakmadı

Deprem felaketinin ardından Derince’ye gelen depremzede aileler ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Allah’ın izniyle bu zor günleri de aşacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenerek Derince’ye gelen aileleri Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yalnız bırakmadı. Tek tek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Aygün, ihtiyaçlarıyla alakalı da fikir alışverişinde bulunuyor. Depremzedeler ile sohbet eden Başkan Aygün, “Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Derince’mize gelen depremzede ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Allah’ın izniyle bu zor günleri de aşacağız” dedi.