Başkan Aygün esnaf ve gençlerle projelerinden bahsetti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Mersincik Mahallesi’nde hem esnafla hem de gençlerle bir araya gelerek projelerinden bahsetti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Aygün, meclis üyesi Kurtuluş Aytekin ile birlikte Mersincik Mahallesi’ne konuk oldu. Burada esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Aygün, projelerini paylaşarak görüş ve önerileri dinledi. Başkan Aygün, ayrıca Mersincik Mahallesi’ndeki temasları çerçevesinde Girayhan Parkı’nı ziyaret ederek burada gençlerin istek ve taleplerini dinledi.