Başkan Aygün, kadınların gününü kutladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanları, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilk olarak belediyede çalışan kadın personelleri tebrik ederek, karanfil takdiminde bulundu. Ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Aygün, çalışan ve alışveriş yapan kadınlarla sohbet ederek, Kadınlar Günü’nü kutladı.

Toplumun ve geleceğin inşasında en büyük yükün kadınlarda olduğunu belirten Başkan Aygün, "Varlıklarıyla başımızın tacı olan başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere yaşamın her noktasında emekleri ve fedakarlıkları ile örnek olan hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.