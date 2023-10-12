Başkan Aykurt öğrencinin seçim vaadini gerçekleştirdi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 2. sınıf öğrencisi Ali Eymen, sınıf başkanlığı seçimlerinde vadettiğini yerine getirdi.

Sait Yılmaz İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi Ali Eymen, sınıf başkanlığı seçimlerinde ’Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt’u Sait Yılmaz İlkokulu 2-A sınıfına davet edeceğim’ vaadinde bulundu. Başkan Ali Aykurt, Eymen’in seçimi kazandığını öğrenince 2-A sınıfının kapısını pasta ve çikolatalar ile aralayarak öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Aykurt, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her birinin ayrı bir heyecanı, isteği, hayalleri var ve hepsi çok kıymetli tabi ki. Ali Eymen’in seçim vaadini duyduğumda bende çok heyecanlandım. Bunu duyduktan sonra gitmemek olur mu? Olmaz. Kendisi bir tane de büyük bir pasta yaptıracağım diye de yazmış. Pastamızı, çikolatamızı aldık. Sınıfın kapısını çaldık. Onların gözündeki ışıltı, yüzündeki gülümseme bizim en büyük motivasyon kaynağımız” şeklinde konuştu.

İlçede yer alan Eğitim Kurumlarına sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerle de öğrencilerle daha yakın bir ilişki kuran başkan, yine miniklerin isteklerini ve fikirlerini dinleyip not aldı.