Başkan Aykut Dilsiz'den Müftü Ahmet Dilek'e ziyaret

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'i makamında ziyaret etti.

Başkan Aykut Dilsiz'den Müftü Ahmet Dilek'e ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek’i makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve bereberindeki heyet bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te İl Müftüsü Ahmet Dilek’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede heyet Bayırköy’ü ilgilendiren dini ve sosyal konular üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Dilsiz, nazik misafirperverliği için Müftü Ahmet Dilek’e teşekkürlerini iletti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb