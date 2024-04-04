Başkan Bahçavan mazbatasını aldı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Dursunbey’de üçüncü kez Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ramazan Bahçavan ve meclis üyeleri, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını aldı. Dursunbey’in yeni Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Volkan Yeni’den mazbatasını aldı. Bahçavan’ın yanı sıra Belediye asil meclis Üyeleri Mustafa Korkmaz, Sadettin Aslan, Akif Kandemir, Eşref Uslu, Üzeyir Sali, Halil Sarıoğlu, Mehmet Ata, Ali Şık, Ayşe Özel, Ahmet Savran, Yusuf Turhan, Hüseyin Uysal, İsmail Kıymaz, Emin Özer, Mehmet Kurt mazbatalarını aldı.

Bahçavan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “31 Mart seçimlerinin akabinde bugün adliyemizde mazbata alma töreni vardı. Mazbatalarımız bugün İlçe seçim kurulu tarafından teslim edildi. Duruma göre 12 Cumhur ittifakı Meclis üyesi, 2 tane Yeniden Refah, 1 tanede Saadet Partisinin meclis üyesi mazbatalarını aldı. Tabi son iki aydan bu yana güzel bir seçim süreci geçirdik. Seçimin sonunda tüm Ülkemizde Balıkesir’imizde ve Dursunbey’imizde çok farklı ve değişik tablolar ortaya çıktı. Bu sonuçtan tabi ders çıkarmamız lazım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesini maalesef kaybettik. Biz Balıkesir’de 20 ilçeden Cumhur ittifakı olarak dört ilçe kaldık. Bizler hem Büyükşehirden hem Ankara’da hükümetimizden Bakanlıklarımızdan elimizden geldiği kadar hizmetleri almaya eskisi gibi devam edeceğiz. Sandığa giden gitmeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizim ulaşamadığımız, derdimizi anlatamadığımız mutlaka hemşehrilerimiz oldu ki bunun içinde oylarımızda düşüş oldu. Bunlara da dikkat edeceğiz. Bundan sonra bu konulara hassasiyet ile eğileceğimizi ifade ediyorum” dedi.