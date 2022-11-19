Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkacıoğlu, ara tatil atölyelerinden 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı atölye çalışmasına konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkacıoğlu, ara tatil atölyelerinden “Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz” adlı atölye çalışmasına konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri “Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz” Atölyesi ile sona erdi. STEM Eğitmeni Funda Yıldız nezaretinde 2 seans halinde yapılan atölye çalışmasını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilerle tanışarak sohbet etti. Atölye çalışmasının sonunda “Hocam harika bir şey yapıyorsunuz.” diyerek eğitmen Funda Yıldız’ı tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilere de başarılar diledi.

Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu
Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu
Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu
Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu
Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu
Başkan Bakkalcıoğlu 'Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz' adlı STEM Atölyesine konuk oldu