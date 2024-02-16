Başkan Bakkalcıoğlu: 'İnşallah Bozüyük'e büyük bir akciğer yapacağız'

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük’e akciğer olacak vizyon projelerinden biri olan, hazırlıkları yapılan ancak Tarım ve Orman Bakanlığının, alanın tarım alanı dışına çıkarılması talebine ret yazısı gçndermesi nedeniyle yapılamayan Bozpark projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Bakkalcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim, sizlere daha önce belirttiğim gibi; Bozüyük’e akciğer olacak bir Bozpark kuracağız demiştik. Şimdi sizlerle Bozpark’ı neden yapamadığımızı, engellemeleri belgeleriyle paylaşmak istiyorum. Göreve gelir gelmez, 2019 yılında direk Vali Başkanlığındaki İl Tarım Koruma Kurulu’na başvurduk. Ve böylelikle onay alalım istedik. Tarım alanından çıkması onayını Tarım Kurulu’ndan oy birliği ile aldık. Ardından Çevre Şehircilik Bakanlığından kamu yararı kararı almamız gerekiyordu. İşte o karar için de Çevre Şehircilik Bakanlığı’na başvurduk. 27 Şubat 2020’de Çevre Şehircilik Bakanımızın olurlarıyla kamu yararını da almıştık. Artık önümüz açılmıştı, kamulaştırmaya başlayabilirdik. Hızla çalışmalara başladık. Kurumsal yazıları yazdık. Ama bizi şok eden 2020’nin Ekim ayında Tarım Bakanlığından bu alanın tarım alanı dışına çıkarılamayacağı yazısı geldi. Ama biz yılmadık. Sayın Tarım Bakanı’nın yardımcısına sunumlar yaptık. Ama geri dönüş olmadı. Tekrar 2022 yılının Mayıs ayında bir yazıyla tekrar başvuruda bulunduk. Ama ne yazık ki günümüze kadar bunun da cevabı yok. Sevgili hemşehrilerim, siz değerli hemşehrilerimin oylarıyla Allah yardımcı olur da tekrar göreve gelirsek göreve gelir gelmez kamulaştırmaya başlayacağız. Önümüzdeki dönemin dev projelerinden biri Bozpark’ı gerçekleştirmeye kararlıyız. İnşallah Bozüyük’e kırmızı çatıların yığılmadığı bu alanda büyük bir akciğer yapacağız” ifadelerini kullandı.