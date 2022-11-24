Başkan Bakkalcıoğlu 'Tekke Mahalle ve Çarşı Mahalle'nin üst kesimlerinde su sıkıntısı çekilmeyecek'

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Tekke Mahalle ve Çarşı Mahalle’nin üst kesimlerinde yaşanan su sıkıntısını sona erdirecek olan yeni su deposu inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçenin en yüksek tepelerinden biri olan Kızıltepe’de inşa edilen yeni su deposunun yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanan su deposu hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu “Su, hava gibi tartışmasız bir insan hakkıdır! bunu asla unutmuyoruz” diyerek “Kızıltepe; kentimizin kuzeyindeki en yüksek tepemiz. Kızıltepe’de bizim, alt bölgede mevcut su depolarımız bulunmakta. Su depolarından, yüksek rakımlı yerler için üst kademe depolarına pompalanmakta. Yıllardır, on yıllardır Tekke Mahalle’nin üst kesimlerinde, Çarşı Mahalle’nin üst kesimlerinde, su sıkıntısı çeken hemşehrilerimizin, su ihtiyacını karşılayacak bu depoyu inşa ediyoruz. Kısa sürede hizmete girecek bu depomuzla artık Tekke Mahalle ve Çarşı Mahalle’nin üst kesimlerinde su sıkıntısı çekilmeyecek inşallah” dedi.