Başkan Bakkalcıoğlu: 'Üst geçidi gerçekleştireceğiz, trafik sorununu çözeceğiz'

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kenti ikiye bölen demiryolunun üzerine araç üst geçidinin yapılan tüm çalışmalara rağmen neden yapılmadığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Bakkalcıoğlu yaptığı açıklamada, “Göreve gelir gelmez kent içlerine köprü yapma görevi olan Devlet Demiryollarıyla direkt irtibata geçtik. Ve şehrin içinde bugün yaya alt geçidinin olduğu yere eski kaymakamlık lojmanından otogara doğru inecek köprünün yapımına karar verdik. Projesi belediyemizce yaptırılacak, yapımı Devlet Demiryollarınca yapılacaktı. Derhal uzman bir firmayı ihale ile tespit ederek projeye başladık. Aralık 2020 tarihinde projenin ön halini onaya sunduk Devlet Demiryollarına. Ocak ve martta yazdıkları yazılarla kotları ve eğimleri uygun bulmadıklarını belirttiler. Proje firması bunları revize ederek, Haziran 2021 tarihinde son halini Devlet Demiryollarının onayına sunduk. Beklemeye başladık, Eylül 2021 tarihinde konunun Karayollarınca incelendiğinin yazısı geldi. Ama Kasım 2021’de şok bir yazıyla artık Temmuz 2021 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarının köprü yapma görevinin bittiğini söylediler. Ama biz yılmadık, tekrar yazı yazdık. Cevabını alamadık. Eğer sizlerin değerli oylarıyla yeniden göreve gelirsek; Allah yardımcımız olursa, yeni dönemin dev projelerinden biri üst geçit olacaktır. Eğer Devlet Demiryolları yapmıyorsa belediye bütçesinden 3 yıl senelere sâri projeyle o köprüyü gerçekleştireceğiz, trafik sorununu çözeceğiz” dedi.