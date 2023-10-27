Başkan Bakkalcıoğlu 100. yıl coşkusunu minik öğrencilerle birlikte yaşadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama programına katılarak 100. yıl coşkusunu minik öğrencilerle birlikte yaşadı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nin bahçesinde düzenlenen programa eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katıldı. Velileri ve minik öğrencileri tek tek selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu programda bir konuşma yaparak “Yavrularımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. İnşallah bu yavrularımız büyüdüğünde ve onları takip eden tüm nesiller Cumhuriyetimizi daha birçok yüz yıllara taşıyacaklar, buna yürekten inanıyorum.” dedi. Ayrıca 100. yıl kutlama etkinlikleri hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu tüm velileri ve öğrencileri 28 ve 29 Ekim akşamı Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak kutlama programlarına davet etti. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının ardından öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı el emeği Türk Bayraklarından oluşan sergiyi gezdi. Kutlama programın son bölümünde ise Başkan Bakkalcıoğlu miniklerle kucaklaşarak her birinin bayramını kutladı, bayraklı balon hediye ederek rozet taktı.