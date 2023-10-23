Başkan Bakkalcıoğlu asfaltlama çalışmalarına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu. Köteşliler Caddesi’nde yapılan asfaltlama çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.

İlçe genelinde iklim şartları ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Bozüyük’te yoğun olarak kullanılan caddelerden birisi olan Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi’nde de başlatılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Asfaltlama çalışmasına katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yol üzerinde incelemelerde bulunarak görevli personelden bilgi aldı. Asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla Köteşliler Caddesi’nde yol konforu ve güvenliği sağlandı.