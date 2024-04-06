Başkan Bakkalcıoğlu Belediye personeli ile bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelerek personelin bayramını kutladı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak “Bugüne kadar ki emekleriniz dolayısıyla hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki 5 yılda birlikte olacağız inşallah. Ama ben Bozüyük Belediyesi’nin çalışanlarından genel anlamda memnuniyetimi bir kez daha söylemek istiyorum. Hepiniz işlerinizde görevinizi yaptığınız sürece de Bozüyük halkına hizmeti ulaştırdığımız sürece de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu konuda sizler ne kadar emek harcıyorsanız ben en az sizler kadar ve daha fazla emek harcadım. Bir 5 yıl daha böyle bir göreve talep oldum ve halkımız seçti, güzel olacak. Ailelerinizle beraber, sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı.