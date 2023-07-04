Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik'in gururu sporcu Başak Duman'ı ağırladı

Bilecik’in güreş branşındaki gururu Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Milli Takım Sporcusu Başak Duman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 53 kilogramda Türkiye ikincisi olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, güreş antrenörü Kemal Karaboğa ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek madalya sevincini paylaştı. Bilecik ilinin güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olma özelliğini de taşıyan Başak Duman, Başkan Bakkalcıoğlu’na katıldığı şampiyona, devam eden çalışmaları ve bundan sonra yapmak istedikleri hakkında bilgi verdi. Başarılı sporcuyu tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da “Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 53 kilogramda Türkiye ikincisi olarak bizleri gururlandıran, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcumuz Başak Duman’ı ve antrenörü Kemal Karaboğa’yı tebrik ediyorum. Sporun her branşında genç sporcularımızın yanındayız.” dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu başarılı güreşçi Başak Duman’ çeyrek altın hediye etti.