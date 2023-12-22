Başkan Bakkalcıoğlu, Birleşik Emekliler Sendikası yeni yönetimi ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı İsmail Düşünen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kasım ayında yapılan olağan genel kurulda göreve gelen Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı İsmail Düşünen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret ettikleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Şube başkanı Düşünen, Başkan Bakkalcıoğlu’na Birleşik Emekliler Sendikası’nın emeklilerin yaşam kalitelerini yüksek noktalara çıkartmak, milli gelirden aldıkları payı yükseltmek amacıyla kurulduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu şube başkanı İsmail Düşünen ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Şube Başkanı İsmail Düşünen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti.