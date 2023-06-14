Başkan Bakkalcıoğlu, çocukların yılsonu eğlencesine eşlik etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen yıl sonu eğlencesine katılarak çocukların mutluluğuna eşlik etti.

Okulun bahçesinde tüm sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilerle tek tek ilgilendi. Her biri bir üst sınıfa geçen öğrencileri tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilerin eğlence ve mutluluğuna ortak oldu. 2022-2023 Eğitim ve öğretim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu önümüzdeki dönemler için de başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu’nun aralarında olmasından mutluluk duyan öğrenciler Başkan Bakkalcıoğlu ile sohbet ederek birlikte eğlendiler. Etkinlik çerçevesinde eğlenceli yarışmalarla tatlı bir rekabet yaşayan öğrenciler müzik eşliğinde içlerinden geldiği gibi oyunlar oynadılar. Yüz boyama ile de renkli görüntülere sahne olan yıl sonu etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlenerek eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden attılar.