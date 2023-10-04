Başkan Bakkalcıoğlu Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yenilenen Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Çarşısı’nda devam eden çalışmalara katılarak incelemelerde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu, ilçenin merkezi konumunda olan Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden meydan düzenleme çalışmaları ile yer altı çarşısında başlatılan bakım ve onarım çalışmalarına katıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu bir süre çalışmalara nezaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra çalışanlara kolaylıklar dileyerek Cumhuriyet Meydanı’ndan ayrıldı.