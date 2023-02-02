Başkan Bakkalcıoğlu engellilerin talep ve sıkıntılarını dinledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal ve dernek Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu engellilerin talep ve sıkıntılarını dinledi
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal ve dernek Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Engelliler Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilerek göreve başlayan Nursel Topal, Başkan Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dernek Başkanı Topal ve beraberindekiler Başkan Bakkalcıoğlu’na çiçek takdim ederek vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti. Fikir alışverişinde bulunulan engellilerin talep ve sıkıntılarının ele alındığı ziyarette Topal, Başkan Bakkalcıoğlu’na dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda nazik ziyaretleri nedeni ile misafirlerine teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu Topal’a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu, Nutuk kitabı ve Türk Bayrağı hediye etti.

Başkan Bakkalcıoğlu engellilerin talep ve sıkıntılarını dinledi