Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği yöneticileri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Koca ve dernek yönetim kurulu üyesi Ömer Aksu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Dernek Başkan Yardımcısı Koca ve yönetim kurulu üyesi Aksu, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Dernek Başkan Yardımcısı Koca, Başkan Bakkalcıoğlu’na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Koca, Başkan Bakkalcıoğlu’na yörük poşusu hediye etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.