Başkan Bakkalcıoğlu genç sporcuları ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük’ü çeşitli branşlarda temsil eden genç sporcular ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu; boks, güreş ve karakucak güreşinde çeşitli başarılar elde etmiş sporcular ile bir süre sohbet ederek, antrenmanlar ve turnuvalar hakkında bilgi aldı. Bozüyük Belediyesi olarak spora ve sporculara verilen önemi vurgulayan Başkan Bakkacıoğlu, desteklerinin her alanda devam edeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda genç sporculara Başkan Bakkalcıoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. Turnuvalarda başarılı olan sporcuların branş ve isimleri şu şekilde:

60 kg küçükler Metehan Kuyucu Oğulpaşa karakucak güreşleri 1.si, Osmaneli karakucak güreşleri 2.si, Bilecik Cumhuriyet turnuvası 1.si, Bilecik okul sporları 1.si, 34 kg küçükler Kağan Bayrak küçükler Türkiye şampiyonası 8.si, Oğulpaşa Karakucak Güreşleri 1.si, Osmaneli karakucak güreşleri 1.si, Bilecik Cumhuriyet turnuvası 1.si, Bilecik okul sporları il 1.si, 26-30 kg Berat Bayrak yıldızlar Oğulpaşa Karakucak güreşleri 3.sü, Osmaneli Karakucak Güreşleri 3.sü, Bilecik Cumhuriyet Turnuvası 1.si,Bilecik Okul sporları 1.si, 38 kg Fahrettin Öğlü küçükler Türkiye şampiyonası 8.si, Oğulpaşa karakucak güreşleri 3.sü, Osmaneli karakucak güreşleri 3.sü, Bilecik Cumhuriyet Turnuvası 1.si, Bilecik okul sporları il 1.si, 34 kg Berat Yiğiter Küçükler Osmaneli karakucak güreşleri 2.si, Bilecik Cumhuriyet Turnuvası 2.si, Kızlar 39 kg Türkiye güreş şampiyonası 8.si, okul sporları il 1.si, 63 kg Ayşe Nazlı Aşut yıldızlar Türkiye 3.sü milli sporcu, 53 kg Başak Duman yıldızlar Türkiye şampiyonu.23 yaş altı genç bayanlar Türkiye 2.si, okul sporları dünya 5.si Milli sporcu, 52 kg Küçükler Efe Uysal Oğulpasa Karakucak Güreşleri 3.sü, Osmaneli Karakucak Güreşleri 3.sü, Bilecik Cumhuriyet Turnuvası 2.si, Bilecik okul sporları il 3.sü, Boks; Alt minikler 31 kilo İsmail İsmailoğlu Bilecik 100. yıl turnuvası 2.si, Alt minikler 35.5 kg A.Efe Aydemir Bilecik 100. yıl turnuvası 1.si, Alt minikler 35.5 kg Eray Uyanik Bilecik 100. Yıl turnuvası 2.si, Üst minik 66 kg Emirhan Yüksel Bilecik 100. Yıl turnuvası 2.si, Boks Kızlar üst minikler 42 kg Yaprak Altundal Bilecik 100. Yıl turnuvası 2.si, üst minikler 54 kg Aybüke Tülur Bilecik 100. Yıl turnuvası 2.si, Yıldızlar 80 kg Nisanur Efe Bilecik 100. Yıl turnuvası 1.si.