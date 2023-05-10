Başkan Bakkalcıoğlu, hastanede yatan hastaları ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede vatandaşlarla görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler acil şifalar dilediler. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Halil Yıldırım ile de görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler Başhekim Yıldırım’a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek Başhekim Yıldırım ve büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu’na milletvekili Yaşar Tüzün de eşlik etti