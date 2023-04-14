Başkan Bakkalcıoğlu hayırsever vatandaşın iftar yemeğine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye iftar çadırında Bozüyüklü hayırsever Fevziye Şankaya tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yolcu, yolda kalan, işi gereği çarşıda olan vatandaşlarla hayırseverleri buluşturan iftar çadırı yoğun ilgi görüyor. Yemeklerin her akşam farklı bir işletme yada hayırsever tarafından verildiği iftar çadırında bu akşamki yemekler Bozüyüklü hayırsever Fevziye Şankaya tarafından verildi. İftar yemeğine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, hayırsever Fevziye Şankaya ve yakınları ile Bozüyüklüler katıldı. İftar öncesinde çadıra gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte masaları dolaşarak hemşehrilerini selamladı. Ezanın okunmasıyla birlikte orucunu iftar çadırında açan Başkan Bakkalcıoğlu yemeğini hemşehrileri ile birlikte sıcak ve samimi bir ortamda yedi. Hayırsever Şankaya’ya iftar çadırına verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu “Mübarek Ramazan ayında yaptığınız bu hayrınızı Allah kabul etsin" dedi.