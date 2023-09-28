Başkan Bakkalcıoğlu İtfaiye Haftası'nı minik öğrencilerle birlikte kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İtfaiye Haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden minik öğrencileri ile birlikte personelinin haftasını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Barış Anaokulu’nun minik öğrencilerinin ziyaretine eşlik ederek öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlarla sohbet etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette anaokulu öğrencilerine İtfaiye personeli tarafından yangın, yangın çeşitleri ve yangına karşı alınacak önlemler olmak üzere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken, itfaiye araçları da tanıtıldı. Heyecanla itfaiye aracına binen ve yangın söndürme hortumu kullanarak su sıkan minikler itfaiyeci amcalarını da büyük bir dikkatle dinlediler.

Ziyaretin sonunda öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulurken öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve itfaiye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.