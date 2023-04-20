Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretinde hemşehrilerinin bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, arefe günü mezarlığa gelerek kabir ziyareti yapan hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde, arefe günü ilçe mezarlığında yakınlarını ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutlayarak, "Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Hep birlikte nice bayramlara" dedi.

Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu görevlerinde kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı.

Diğer taraftan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla da Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz minibüs seferleri düzenlendi. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.