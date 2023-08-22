Başkan Bakkalcıoğlu'na Bozüyükspor Futbol Kulübü'nden ziyaret

Bozüyükspor Futbol Kulübü Başkanı Beyhan Tolga Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden heyet üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu’na ismine özel hazırlanan takım forması hediye edildi. Başkan Bakkalcıoğlu da Kulüp Başkanı Beyhan Tolga Yılmaz’a ziyaretin anısına plaket takdim ederek nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.