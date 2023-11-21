Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurtköylüler Derneği Başkanı İbrahim Arabacı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Arabacı Başkan Bakkalcıoğlu’na dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Kurtköylüler Derneği Başkanı İbrahim Arabacı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Dernek Başkanı Arabacı’nın dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.