Başkan Bakkalcıoğlu'ndan esnaf ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulunarak hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu, hemşehrilerini selamladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindekiler ile birlikte İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, onların taleplerini ve düşüncelerini dinleyerek, ilçeye artı değer katacağına inandığı fikir ve projelerini paylaştı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu, şeker dağıttı. Ziyaretlerde önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın iş yerini de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Bakıcı’ya hayırlı işler diledi.