Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Müzeler Haftası mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dünya Kültür mirasının korunması ve müzeciliğinin tanıtılması amacıyla, UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs gününün ‘Müzeler Günü’ ilan edildiğini, ülkemizde ise 1982 yılından itibaren 18-24 Mayıs tarihlerinin ‘Müzeler Haftası’ olarak kutlanmaya başladığını hatırlatan Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bizleri tarihte yolculuğa çıkaran ve tarihin yaşayan tanıkları Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı yerlerdir. Geçmişle bugünü buluşturan ve kültürleri kaynaştıran müzeler, ülkelerin kültürel yaşamının da ayrılmaz bir parçasıdır. Müzeler, binlerce yıllık uygarlıkların birbirinden değerli eserlerini, yaşam stillerini, kullandığı malzemeleri, giyim ve kuşamlarının bizlere canlı bir biçimde sunulduğu mekânlar olarak öğretici ve eğitici özelliği ile de önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyarak muhafazasında büyük emekleri olan başta müze çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ‘Müzeler Haftası’nı kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”