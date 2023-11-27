Başkan Bakkalcıoğlu'ndan yeni nikah salonunda son kontroller

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde yapımı tamamlanarak hizmete giren Yeni Nikâh Salonu’nda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan yeni nikâh salonu 4 Eylül Mahallesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde hizmete girdi. Beyaz rengin hâkim olduğu yeni ve modern dizaynı, estetik görünümü ile vatandaşların beğenisini kazanan yeni nikâh salonunda çiftler ‘bir ömür boyu evet’ demeye başladı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da yeni nikâh salonundaki son kontrolleri gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Yeni nikah salonun hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu “4 Eylül Mahallesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisimizde hizmet verecek olan yeni nikâh salonumuzun tüm düzenlemeleri tamamlanarak hizmete girmiştir. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Yeni evlenecek çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.