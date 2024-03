Başkan Bakkalcıoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

TAKİP ET

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “kadınlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların yaşam ve özgürce karar verme hakkını savunduğu önemli bir gündür. Aslında bu önemli günün altında, 8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında, çalışma saatleri ve ücretlerindeki adaletsizlik nedeniyle grev yapan emekçi kadınların, çıkan yangın esnasında fabrikaya kilitlenmesi ve 120 emekçi kadının o yangında yaşamlarıyla bedel ödediği hak mücadelesi yatmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakârlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmış, ülkemiz her alanda kadınlarımızın omuzlarında yükselmiştir. Son yıllarda ne yazık ki kadına şiddet olayları toplumsal bir sorun halini almıştır. Kanayan bu yarayı da hep birlikte, aile bağlarımızı güçlendirerek, eğitimle ve sevgiyle aşacağız. Ulu Önder Atatürk’ün; “Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınlarımızın emeği ve cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”