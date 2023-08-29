Başkan Bakkalcıoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında, “Türk milletinin fedakârlıklarla kazandığı istiklâl mücadelesini bütün dünyaya duyurduğu ve sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı ile elde edilen Büyük Zafer, yurdumuzdaki işgale son vermiş ve Kurtuluş Savaşı’nın kesin bir askeri sonuca ulaşmasını sağlamıştır. Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıldönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlu olsun.” diye belirtti.