Başkan Bakkalcıoğlu'nun Anneler Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Sevginin ve emeğin vücut bulmuş hali annelerimiz, insanı insanoğlu yapan değerlerin temelidir. Yaşadığımız dünyadaki toplumları oluşturan her bireyin yetişmesinde bir kadın, bir anne eli vardır. Toplumlara yön veren tüm bireylerin eylemlerinde bir annenin aşıladığı sevgi vardır. Bir insan merhameti, paylaşmayı ve vatan sevgisini ilk önce annesinden öğrenir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın bize gösterdiği gibi anneler, bir ülkenin ya da dünyanın geleceğini değiştirebilir. Karşılıksız sevgi ve merhametin sembolü, sadece bir gün değil her gün sevgisini taşıdığımız başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal eden annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.