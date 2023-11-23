Başkan Bakkalcıoğlu'nun Öğretmenler Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ‘Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır’ der. Büyük Önder, öğretmenlerin toplum hayatındaki önemini bu sözleriyle vurgularken, öğretmenlere de çok önemli görevler yüklemektedir. Çünkü bilmektedir ki, geleceğe yön verenler, eğitimcilerdir. Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum.”