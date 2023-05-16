Başkan Bakkalcıoğlu özel gereksinimli bireylere bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, özel gereksinimli bireylere yemekte bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere Manişar Parkı’nda yemek programı düzenlendi. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal ve dernek üyeleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Bakkalcıoğlu masaları dolaşarak misafirlerine ‘hoş geldiniz’ dedi.

Misafirleriyle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu engelli bireylerin her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını belirterek “Sevginin, dayanışmanın ve empatinin olduğu yerde tüm engeller kalkar. Sevgi ile hep birlikte engelsiz yarınlar" dedi.

Dernek Başkanı Nursel Topal da, başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.