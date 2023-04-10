Başkan Bakkalcıoğlu Polis teşkilatının 178. yıl dönümünü kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü nedeni ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek görevleri başındaki tüm polislerin Polis Haftalarını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Bakkalcıoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile bir süre görüşerek sohbet etti, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftasını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, ilçenin güvenliğini sağlayan polislerin görevlerini zor şartlarda yerine getirdiklerini belirterek “ Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biridir. Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevini ifa ederken canlarını vatanımız için feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler ve emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.