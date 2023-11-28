Başkan Bakkalcıoğlu, şiddet ve tacizi önleme belgesini imzaladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimleri tarafından ’Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka tarafından Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlıklarına gönderilen ’Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı.

Bakkalcıoğlu, “CHP yönetimindeki belediyeler olarak, yerel yönetimler çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Gönderilen politika metninde CHP’li yerel yönetimler çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder Bizler de kadına yönelik şiddetle mücadele ve eşitlik çalışmalarına vurgu yaparak, bu doğrultuda çalışmalarının aralıksız sürdürüyoruz" dedi.