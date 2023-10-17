Başkan Bakkalcıoğlu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Kooperatif Başkanı Necati Arslan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.