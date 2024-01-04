Başkan Bakkalcıoğlu TSM Korosu ile bir araya geldi

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Küçük ve koristler Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldiler.

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Murat Küçük ve koristler Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Türk Sanat Musikisi ve koronun yeni projeleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, koro şefi Murat Küçük’e ve koristlere nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.