Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl'e hayırlı olsun ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl'e hayırlı olsun ziyareti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Aygöl ile makamında bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu Aygöl’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu ve bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Vali Aygöl’e misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı