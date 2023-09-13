Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl'e hayırlı olsun ziyareti
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl ile bir araya geldi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl ile bir araya geldi.
Bilecik Valisi Aygöl ile makamında bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu Aygöl’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu ve bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Vali Aygöl’e misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.