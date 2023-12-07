Başkan Bakkalcıoğlu Yeşilkent üst geçidi çalışmalarında incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediyesi ekiplerince Yeşilkent TCDD hemzemin geçidi üzerine yapılan üst geçidin yarım kalan bölümündeki yol çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tamamlanmak üzere olan 1. Etap çalışmalarını ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu incelemelerde bulundu.

Yeşilkent Mahallesi hemzemin geçidini devre dışı bırakacak olan üst geçidin yapım çalışmaları yol bağlantısı ve yol zemin hazırlığı çalışmaları ile devam ediyor. Yolun tamamlanması ile birlikte çevre yolu, Yeşilkent Mahallesi ve İsmet İnönü Caddesi’ne bağlanacak. Çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, görevlilerden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu özverili çalışmaları nedeniyle de teşekkür etti.