Başkan Balcıoğlu 1200 Dönümlük Ayçiçeği Hasadını Gerçekleştirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'ne ait 1200 dönüm arazide ekilen ayçiçeklerinin ilk hasadını gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, hasat sonrası yaptığı açıklamada, elde edilen ayçiçeklerinden üretilecek ayçiçek yağlarının ilçedeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını müjdeledi.

Silivri’nin tarımda gelişmesi için daha çok çalışacaklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Silivri’miz için büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Ayçiçeği tarlalarımızda uzun emeklerimizin karşılığında, yaklaşık 1200 dekarlık ayçiçeği hasadımızı yapıyoruz. Aynı zamanda umut ve dayanışmanın da hasadını yapıyoruz. Belediyecilik, insana dokunmaktır. Biz bu Allah vergisi topraklarımızın kıymetini biliyoruz. Silivri’mizi koruyarak, topraklarımızın bereketini çiftçilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, elde edilen ayçiçeklerinden yağ üretileceğini ve bu ürünlerin Silivri halkının sofralarına ulaşacağını vurguladı. Paylaşımın hakim oluğu bir Silivri görmek istediğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, ilçenin tarımsal zenginliklerini koruyarak geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.