Başkan Balcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı Çelenk Sunma Törenine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği’nin düzenlediği çelenk sunma törenine katıldı. İlçede faaliyet gösteren sağlık kuruluşları Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda çelenklerini sundular.

Çelenk sunma töreni hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, "Bugün burada, ilçemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarımız, Atamızın manevi huzuruna çıkarak çelenklerini sundular. Pandemi sürecinde ve her koşulda büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın yürüttüğü kutsal görevlerini bir kez daha minnetle andık. Bu vesileyle, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

