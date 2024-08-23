Başkan Balcıoğlu, 19. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri Öncesi Hazırlıkları İnceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nin lansman etkinliğinin ardından, etkinliğin gerçekleşeceği güreş alanını ziyaret ederek kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından yapılan hazırlıklarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik alanının düzenlemesi, güvenlik önlemleri ve konfor koşulları hakkında detaylı bilgi alan Başkan Balcıoğlu, güreşlerin yapılacağı alanın etkinliğe uygun hale getirilmesi için yapılan son düzenlemeleri değerlendirdi.

Etkinlik alanının hazırlıklarının sorunsuz ilerlediğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi olarak ata sporumuza olan bağlılığımızı ve gençlerimizi bu spora yönlendirme amacımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ata sporumuzu sürdürüp gençlerimizi güreşe ve spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Alandaki hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 24 Ağustos’ta Kavaklı’da buluşmak üzere tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum” dedi.

