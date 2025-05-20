Başkan Balcıoğlu, 19 Mayıs Etkinlikleri Öncesinde Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs etkinlikleri öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafa hayırlı işler diledi. Tüm Silivrililer, kortej yürüyüşü ve sahil konseriyle bayram coşkusuna davet edildi.

Silivri’de vatandaşlarla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Sizlerle buluşmak, Silivri’ye duyduğumuz sevgi ve bağlılığın en anlamlı ifadesi” dedi.

Başkan Balcıoğlu, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, tüm Silivrilileri 19.19’da Silivri Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşüne ve ardından saat 20.30’da Silivri Sahili’nde düzenlenecek konser programına davet etti.

“19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz ” diyen Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günü, Silivri’de birlik ve beraberlik içinde kutlayacaklarını belirtti.