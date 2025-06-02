Başkan Balcıoğlu, 19 Mayıs Şehit Hakkı Koç Futbol Turnuvası'nda

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Şehit Hakkı Koç Futbol Turnuvası’na katıldı. Turnuva, hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhunu yaşatmak hem de Silivri’nin kahraman şehitlerinden Hakkı Koç’un adını yaşatmak amacıyla organize edildi.

"Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, organizasyona emek veren herkese teşekkür ederek, “Başta Dernek Başkanımız Bilhan Ahçıoğlu ve değerli yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; bu vesileyle aziz şehidimiz Hakkı Koç’u rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Toplumsal birlik ve gençliğe yatırım vurgusu

Etkinlik boyunca sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizdi. Turnuvaya katılan takımların centilmence mücadelesi ise izleyicilerden alkış aldı.