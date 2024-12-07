Başkan Balcıoğlu: '2025 Projelerimiz İçin Birlikte Değerlendirme Yaptık'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, meclis üyesi arkadaşlarıyla bir araya gelerek 2025 yılı için planlanan projeler ve hedefler üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Silivri’mize birlikte hizmet etmekten mutluluk duyduğum meclis üyesi arkadaşlarımız ile geleceğe dair önemli değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

2025 yılına yönelik projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, ilçe sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmek adına yapılacak çalışmaların altı çizildi. Başkan Balcıoğlu, “Her zaman söylediğim gibi, #SilivriBirlikteGüzel” diyerek birlik ve beraberlik mesajını yineledi.